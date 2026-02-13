Firari Hükümlü Hatay'da Yakalandı - Son Dakika
Firari Hükümlü Hatay'da Yakalandı

13.02.2026 17:07
44 yıl 2 ay hapis cezası bulunan M.Ö., polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Hatay'da hakkında 44 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü polis ekiplerince yakalandı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler, "kasten öldürme" suçundan 5 ayrı dosyadan hakkında 44 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö'yü yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

Güncel, Polis, Hatay, Suç, Son Dakika

