Hatay'da hakkında 44 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü polis ekiplerince yakalandı.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.
Ekipler, "kasten öldürme" suçundan 5 ayrı dosyadan hakkında 44 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö'yü yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Firari Hükümlü Hatay'da Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?