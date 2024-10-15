Hatay'ın İskenderun ilçesinde hakkında 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalanarak cezaevine gönderildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak ile hırsızlık suçlarından 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.S'yi gözaltına aldı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Firari Hükümlü İskenderun'da Yakalandı - Son Dakika
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