Firari Hükümlü İzmir\'de Yakalandı

İZMİR'in Bornova ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 21 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari M.Y., polis tarafından yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler (Yunuslar) Amirliğine ve Bornova Suç Araştırma Büro Amirliğine bağlı ekipler, bugün ilçe genelinde uygulama yaptı. Polis ekipleri, yaptıkları denetleme sırasında şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Yapılan kimlik sorgulamasında şüphelinin hakkında kesinleşmiş 21 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan M.Y., olduğunu saptadı. Gözaltına alınan M.Y., Işıkkent Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Firari hükümlü, polis merkezindeki sorgusunun ardından adliyeye teslim edildi.