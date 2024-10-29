Kayseri'de, hakkında 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "hırsızlık" suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl 4 ay hapis cezası olan E.Ö'nün yakalanması için çalışma başlattı.
Bu kapsamda, belirlenen adrese düzenlenen operasyonda E.Ö. yakalandı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Firari Hükümlü Kayseri'de Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?