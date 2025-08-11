Kayseri'de, 9 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hakkında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, "hırsızlık" suçundan hakkında 9 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G. (21) yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Firari Hükümlü Kayseri'de Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?