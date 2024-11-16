Firari Hükümlü Keşan'da Yakalandı

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Edirne'nin Keşan ilçesinde 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, "kişiyi hürriyetin yoksun bırakma" suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Y'nin Yenimuhacir beldesinde bir çiftlikte olduğunu belirledi.

Yapılan çalışmanın ardından yakalanan hükümlü işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Çiftlikteki aramada da 2 ruhsatsız tabanca, tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Çiftlik sahibi S.B. hakkında adli tahkikat başlatıldı.