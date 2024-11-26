Firari Hükümlü Keşan'da Yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Büyük Cami Mahallesi'ndeki denetimlerinde "sayı nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alınması, taşınması, bulundurulması" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A'yı yakaladı.
Hükümlü işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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