Firari Hükümlü Kırıkkale'de Yakalandı

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Kırıkkale'de hakkında 9 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak" suçundan 9 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B. (34) yakalandı.

Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.