Firari Hükümlü Kırklareli'nde Yakalandı

Kırklareli'nde hakkında "kasten öldürme" suçundan 32 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü saklandığı evde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş ve İstihbarat şubeleri ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda hakkında "kasten öldürme" suçundan 32 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ü'nün bir evde saklandığı tespit edildi.

Hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Adreste yapılan aramada tüfek ile çok sayıda fişek ele geçirildi.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.