Kırşehir'de, hakkında kesinleşmiş 18 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, çeşitli suçlardan 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D'nin yakalanması için çalışma yaptı.
Teknik ve fiziki takip sonucu Kırşehir'e geldiği belirlen firari, düzenlenen operasyonla saklandığı adreste yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Firari Hükümlü Kırşehir'de Yakalandı
