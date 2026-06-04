Firari Hükümlü Kırşehir\'de Yakalandı

Kırşehir'de, 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, çeşitli suçlardan kaydı ve 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y'nin yakalanması için çalışma yürüttü.
Teknik ve fiziki takip sonucu kentte olduğu belirlenen M.Y, düzenlenen operasyonla saklandığı adreste yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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