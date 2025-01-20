Firari Hükümlü Kocaeli'de Yakalandı

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Kocaeli'de hakkında 24 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda "6136 sayılı kanuna muhalefet", "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 24 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.O. (47), düzenlenen operasyonla İzmit'te yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.