Firari Hükümlü Kocaeli'de Yakalandı

Kocaeli'de 21 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" ile "suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi" suçlarından hakkında 21 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A'yı (48) yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.