Firari Hükümlü Kocaeli'de Yakalandı

Kocaeli'de hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, "dolandırıcılık" ile "Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama" suçlarından hakkında 14 yıl 2 ay hapis cezası ve 40 bin 100 lira adli para cezası bulunan E.D. (38), düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.