Firari Hükümlü Kocaeli'de Yakalandı - Son Dakika
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Firari Hükümlü Kocaeli'de Yakalandı

Firari Hükümlü Kocaeli\'de Yakalandı
10.06.2026 11:57
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Başiskele'de hırsızlık suçundan 16 yıl hapis cezası olan firari yakalandı, cezaevine gönderildi.

Kocaeli'de hakkında 16 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma yapıldı.

"Hırsızlık" suçundan hakkında 16 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Başiskele ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hükümlü jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

Hırsızlık, Başiskele, Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, Kocaeli, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

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