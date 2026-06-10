Kocaeli'de hakkında 16 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma yapıldı.
"Hırsızlık" suçundan hakkında 16 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Başiskele ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.
Hükümlü jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Firari Hükümlü Kocaeli'de Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?