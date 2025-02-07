Firari Hükümlü Kocaeli'nde Yakalandı

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Kocaeli'de, hakkında 17 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda, "çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme" ve "tehdit" suçlarından hakkında 17 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. düzenlenen operasyonla ilçede yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.