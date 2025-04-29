Firari Hükümlü Milas\'ta Yakalandı

Muğla'nın Milas ilçesinde, 27 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik yaptıkları çalışmada, 8 ayrı suçtan 27 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Y.K'nin ilçede olduğunu tespit etti.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Çobanlar Mahallesi'nde düzenlediği operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.