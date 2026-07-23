Firari Hükümlü Osmaniye'de Yakalandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hakkında 62 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, hakkında 7 farklı suçtan 62 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.Y'nin yaylada saklandığı adresi tespit etti.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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