Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma, 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonda, "Yasa dışı ekim yapmak" suçundan hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü Ayhan A. (45) Lengerli Mahallesi'nde gözaltına alındı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Firari Hükümlü Samsun'da Yakalandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?