Mersin'in Silifke ilçesinde hakkında 21 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, yağma suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda hakkında 21 yıl 11 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Firari Hükümlü Silifke'de Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?