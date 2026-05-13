Firari Hükümlü Sivas'ta Yakalandı

Sivas'ın Gemerek ilçesinde hakkında 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gemerek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler bu kapsamda "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan P.C'yi yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından Sivas Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.