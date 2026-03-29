Firari Hükümlü Uyuşturucu ile Yakalandı

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde firari hükümlü, uyuşturucu kullandığı sırada düzenlenen operasyonda pencereden atlayarak kaçmaya çalıştı. Takip sonucu yakalanan hükümlünün bulunduğu mekanda yapılan aramada bir miktar uyuşturucu da ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden alışveriş yapmak isteyen kişileri dolandıran ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün yakalanması için çalışma yürüttü. Hükümlünün İlkadım ilçesindeki harabe bir evde saklandığı tespit edildi. Hükümlü, paraları rulo yapıp uyuşturucu kullandığı sırada düzenlenen operasyonda pencerede atlayarak kaçmaya çalıştı. Kovalamaca sonucu yakalanan hükümlü, gözaltına alındı. Yapılan aramalarda; 1,26 gram taş kokain ve 0,11 gram toz kokain ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Emre ÖNCEL/SAMSUN,