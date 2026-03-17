Firari Hükümlü Vezirköprü'de Yakalandı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, 23 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "hükümlü veya tutuklunun kaçması, bilişim yoluyla dolandırıcılık, evden hırsızlık ve uyuşturucu kullanmak" suçundan hakkında 23 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A.K.'yı saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
