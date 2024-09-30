Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Çalışmalarda, "bilişim sistemleri banka veya kredi kartı kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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