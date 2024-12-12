Samsun'un İlkadım ilçesinde hakkında 57 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, "mala zarar verme, konut dokunulmazlığını ihlal ve hırsızlık" suçlarından hakkında toplam 57 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü S.G'yi yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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