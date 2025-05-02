Ankara'nın Beypazarı ilçesinde hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce sürdürülen kontrollerde tespit edilen cezaevi firarisi B.E. gözaltına alındı.
Hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
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