Firari Hükümlü Yakalandı

İZMİR'in Konak ilçesinde polis ekiplerince yapılan kimlik kontrolünde durdurulan Ü.Y. (28) isimli firari hükümlü cezaevine gönderildi

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı ekipler, kimlik kontrolü sırasında Ü.Y. isimli kişiyi durdurdu. Ekipler, durdurduğu kişinin 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçuyla 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Ü.Y. olduğunu tespit etti. Ekipler, Ü.Y.'yi gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ü.Y., tutuklandı.