Firari Uyuşturucu Tüccarı Yakalandı

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Adana'da hakkında uyuşturucu ticareti suçundan 11 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, Dağlıoğlu Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri Mehmet Emin M'yi durdurarak Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yaptı.

Ekipler, yaptıkları araştırma sonucunda Mehmet Emin M'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 11 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığını belirledi.

Mehmet Emin M. işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.