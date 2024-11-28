Fırat Kalkınma Ajansı Toplantısı Yapıldı

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Fırat Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta'nın başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, ajansın bölge planı, kadın istihdamı ve girişimciliği, yeşil dönüşüm ve SoGreen, yerel kalkınma hamlesi programları ve devam eden faaliyetlere ilişkin konular değerlendirildi.

Vali Usta, toplantının ve kararların hayırlı olmasını temenni etti.

Fırat Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu dönem başkanlığı görevinin sona erdiğini belirten Usta, görevi Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu'na devrettiğini söyledi.

Toplantıda, Malatya Valisi Seddar Yavuz, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Şirin Budancamanak, Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Çintay, İl Genel Meclisi Başkanı Nihat Doğu ve Fırat Kalkınma Ajansı Bingöl Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü İsa Telimen yer aldı.