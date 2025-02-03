Fırat Kızıltuğ 90 Yaşında Anıldı

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Türk musikisinin önemli isimlerinden Fırat Kızıltuğ, Türk Edebiyatı Vakfında düzenlenen "Edebiyat ve Musiki Dünyamızın Fırat'ı, Fırat Kızıltuğ 90 Yaşında" başlıklı panelde yad edildi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, geçen yıl ekim ayında vefat eden Kızıltuğ'un yaşamı, Uğur Canpolat'ın yönetimindeki panelde ele alındı.

Panele katılan Belkis İbrahimhakkıoğlu, Mustafa Nadir Önay, Ahmet Çağıldak ve Menekşe Özkaya Tutum, bestekar, şair ve yazar Kızıltuğ'u anlattı.

Etkinliğe Türk Edebiyatı Vakfı Başkanı Serhat Kabaklı'nın yanı sıra Fırat Kızıltuğ'un eşi Ayşegül Kızıltuğ, Oğuz Kızıltuğ, öğrencileri ve sanat camiasından birçok isim katıldı.

"Türk Dünyasına Üstün Hizmet Ödülü" sahibiydi

Açıklamada görüşlerine yer verilen İbrahimhakkıoğlu, zarif, ahlaklı, çalışkan ve müzik ile edebiyat konusunda son derece yetenekli bir insan olan Kızıltuğ'un hafızasının da güçlü olduğuna işaret etti.

Gazeteci yazar Mustafa Nadir Önay, Kızıltuğ'un, Necip Fazıl Kısakürek, Talat Sait Halman ve Ahmet Yesevi'nin şiirlerini bestelediğini kaydederek, kaleme aldığı şiirlerle de usta sanatkarın Türk dünyasında büyük saygı gördüğünü ve "Türk Dünyasına Üstün Hizmet Ödülü"nün sahibi olduğunu belirtti.???????

Yazar Ahmet Çağıldak, Kızıltuğ ile 1971-1972'de İstanbul Üniversitesi korosunda tanıştıklarını ve son nefesine kadar ondan hiç kopmadığını anlattı.

Kızıltuğ'un şahsi özelliklerine dair bilgi veren Çağıldak, "Özel biriydi. Viyolonseli gibi zarif, yalın, ışıltılı ve güzel bir adamdı. Ciddiydi, kahkahalarla gülmezdi ama güleçti de. Hoşgörü ve anlayışın somut haliydi." değerlendirmesinde bulundu.

Fırat Kızıltuğ için hazırlanan "İki Fırat İki Kızıltuğ "kitabının yazarı Menekşe Özkaya Tutum, şunları kaydetti:

"Fırat Hoca ile çok hatıramız var. Her konuda bilgisi vardı, herkesle konuşacak bir mevzusu da bulunurdu. Küçücük bir çocuk gelse onunla da konuşacak bir mevzu olurdu. Çocukları çok severdi. Onlardaki yeteneği bulur ve ilgili yerlere yönlendirirdi. Kayıt altına aldığımız bu sohbetleri metne çevirip düzenleme yaptıktan sonra hocamızın gözüyle de görmesi için ona emanet etmiştik. Hocanın incelemesi ve elemelerinden sonra kitap son halini almıştı. Hocanın elemeleri olmasa zaten hacimli olan bu kitap sanırım birkaç kat daha hacimli olurdu."

Dr. Emine Savaş, Kızıltuğ'un "Hüzünlü Koşma" şiirini okurken, yazar Mehmet Nuri Yardım ise "Fotoğraflarla Fırat Kızıltuğ" sunumunu yaptı.

Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği Başkanı Fatma Ersem Yargıcı da emeği geçenlere ve toplantıya katılanlara teşekkür etti.

Katılımcılara Akıl Fikir Yayınları tarafından basılan "Fırat Kızıltuğ Hoca-90 Yaşında" kitabı hediye edildi.