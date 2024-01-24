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Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesinin adı değiştirildi, yeni fakülteler kuruldu - Son Dakika
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Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesinin adı değiştirildi, yeni fakülteler kuruldu

Cumhurbaşkanı Kararı ile Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesinin adı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi olarak değiştirildi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesine bağlı Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Harran Üniversitesine bağlı Turizm Fakültesi kuruldu. Aydın İktisat Fakültesi ve Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu ise kapatıldı.

Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesinin adı değiştirildi, yeni fakülteler kuruldu
24.01.2024 - 02:32,
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Bazı fakültelerin kurulması ile fakülte ve yüksekokulun kapatılması, Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesinin adının değiştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesinin adı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi olarak değiştirildi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesine bağlı Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Harran Üniversitesine bağlı Turizm Fakültesi kuruldu.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesine bağlı Aydın İktisat Fakültesi ile Harran Üniversitesine bağlı Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu kapatıldı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesinin adı değiştirildi, yeni fakülteler kuruldu - Son Dakika


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