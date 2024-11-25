Fırat Üniversitesi'ne AR-GE Merkezi Protokolü İmzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Fırat Üniversitesi'ne AR-GE Merkezi Protokolü İmzalandı

Fırat Üniversitesi, yazılım ve dijital dönüşüm alanında AR-GE merkezi için protokol imzaladı.

25.11.2024 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fırat Üniversitesine (FÜ) AR-GE merkezi kazandırılması için protokol imzalandı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, Fırat Üniversitesi bünyesinde 2023 yılında yapımına başlanan, yazılım, bilişim, robotik kodlama ve dijital dönüşüm gibi pek çok alanda çalışmaların yapılacağı merkezin inşaatının teknik nedenlerden dolayı tamamlanamadığı belirtildi.

Rektörlükte merkezin tamamlanması için düzenlenen törende, Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş ile Elazığ İş Kadınları Derneği (ELİKAD) Başkanı ve hayırsever iş insanı Prof. Dr. Yasemin Açık arasında protokol imzalandığı ifade edilen açıklamada, bünyesinde 8 laboratuvarın da bulunacağı, akademisyen ve öğrencilerin kullanımına açık olacak yazılım, bilişim, yapay zeka, savunma sanayi ve dijital dönüşüm gibi alanlarda projelerin hayata geçirileceği merkezin, üniversitenin ilk AR-GE merkezi olarak kayıtlara geçeceği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Göktaş, merkezin yazılım, bilişim ve yapay zeka alanlarında genç mühendislerin yetişmesine, aynı zamanda akademisyenlerin savunma sanayi ve robotik gibi alanlarda ülkeye katkı sunacak çalışmalar yapmasına olanak sağlayacağını dile getirdi.

Elazığlı iş insanlarının bu tür projelere destek vermesini beklediklerini ifade eden Göktaş, hayırsever Açık'ın bu davranışının kente örnek olacağını bildirdi.

Öğrenciler, akademik personel ve üniversite yönetimi adına Açık'a teşekkür eden Göktaş, "4,5 yıllık görevim süresince Yasemin hocamız, öğrencilerimiz ve akademik çalışmalarımız için her zaman üniversitemize destek oldu. Bunun için de ayrıca teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Yasemin Açık ise bütün akademik yaşamını Fırat Üniversitesinde sürdürdüğünü, bu anlamda kendisine çok büyük katkı sağlayan üniversiteye vefa borcunu ödemek için kendisine bir fırsat sunulduğunu aktardı.

AR-GE merkezinde üniversitedeki başarılı akademisyenlerin çok güzel projelere imza atacağına inandığını aktaran Açık, şunları kaydetti:

"Yeşil ve dijital dönüşüm, günümüz dünyasında sürdürülebilir kalkınma için hayati önem taşıyor. Bu merkezin, ülkemizin teknolojik yenilikler geliştirmesine ve dünyada söz sahibi olmasına katkı sağlayacağını düşünüyorum. Üniversitemizin dünyada ses getiren projelere ev sahipliği yapacağına inanıyorum."

Açık, kendisine böylesine önemli bir projeye destek verme fırsatı verildiği için üniversite yönetimine teşekkür ettiğini ifade etti.

Törene, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mahmut Doğru, Prof. Dr. İrfan Kaygusuz, Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, Genel Sekreter Prof. Dr. Sinan Akpınar ve FÜ Dijital Dönüşüm ve Yazılım Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Mustafa Ulaş katıldı.

Kaynak: AA

Fırat Üniversitesi, Dijital Dönüşüm, Yerel Haberler, Teknoloji, Yazılım, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fırat Üniversitesi'ne AR-GE Merkezi Protokolü İmzalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:09 NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye’nin savunma sanayisini öve öve bitiremedi NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye'nin savunma sanayisini öve öve bitiremedi
17:08 İsrail ve Lübnan, savaşın bitmesi için bazı konularda anlaştı İsrail ve Lübnan, savaşın bitmesi için bazı konularda anlaştı
15:57 Meclis Başkanlığı’na sunuldu Yüz binlerce kişinin Genel Sağlık Sigortası prim borcu silinecek Meclis Başkanlığı'na sunuldu! Yüz binlerce kişinin Genel Sağlık Sigortası prim borcu silinecek
15:21 7 kişiyi katleden berberin dükkan camındaki yazı dikkat çekti 7 kişiyi katleden berberin dükkan camındaki yazı dikkat çekti
14:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dizilerdeki şiddet sahnelerine tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dizilerdeki şiddet sahnelerine tepki
08:28 Arka Sokaklar’daki “tarikat“ sahnesi RTÜK Başkanı Şahin’i kızdırdı Arka Sokaklar'daki "tarikat" sahnesi RTÜK Başkanı Şahin'i kızdırdı
08:20 Gedson Fernandes taraftarın yanına giderek özür diledi Gedson Fernandes taraftarın yanına giderek özür diledi
07:46 17 yaşındaki genç yemek yerken başından vuruldu 17 yaşındaki genç yemek yerken başından vuruldu
07:41 AFAD’dan 13 kente turuncu, 25 kente sarı uyarı AFAD'dan 13 kente turuncu, 25 kente sarı uyarı
07:41 Minik Beşiktaş taraftarından maç sonu isyan Minik Beşiktaş taraftarından maç sonu isyan
07:20 Yok artık Arda: Dün akşam yaptıklarıyla Ancelotti’yi pişman etti Yok artık Arda: Dün akşam yaptıklarıyla Ancelotti'yi pişman etti
07:18 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Erdoğan başkanlığında toplanıyor Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Erdoğan başkanlığında toplanıyor
03:43 Malatya’da karda mahsur kaldıktan sonra kurtarılan 5 çobandan biri hastanede hayatını kaybetti Malatya'da karda mahsur kaldıktan sonra kurtarılan 5 çobandan biri hastanede hayatını kaybetti
02:17 Marmara Adası’nda mermer ocağında toprak kayması: 2 işçi yaşamını yitirdi Marmara Adası'nda mermer ocağında toprak kayması: 2 işçi yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2024 17:35:25. #1.13#
SON DAKİKA: Fırat Üniversitesi'ne AR-GE Merkezi Protokolü İmzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.