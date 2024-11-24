Fırtına, Antalya\'da Cami Minaresinin Külahını Söküp Ağaçları Devrildi

Güncel

FIRTINA CAMİNİN KÜLAHINI YERİNDEN SÖKTÜ

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde dün gece geç saatlerde başlayan ve etkisini artıran fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Tomalar Mahallesi Hacı Kozak Caddesi'nde bir ağaç, fırtınanın etkisiyle devrilirken, enerji nakil hattı telleri de koptu. Polis olası elektrik kaçağı riskine karşı caddeyi trafiğe kapatırken, ağaç da ekipler tarafından kaldırıldı. Yağca Mahallesi Çakmak semtinde bulunan caminin minaresinin külahı, fırtına nedeniyle yerinden söküldü. Külah minarenin üstünde asılı kaldı. Kırkgöz Gölü mevkisinde bulunan bir muz serasının üzerindeki naylon örtü, fırtına nedeniyle tamamen parçalandı.

Haber-Kamera: Veli KÖKEN/ANTALYA,