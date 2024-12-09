Fırtına Nedeniyle Bozcaada Seferleri İptal

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Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle Çanakkale'de yarın yapılması planlanan Geyikli- Bozcaada hattındaki bazı seferler iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Geyikli-Bozcaada hattında olumsuz hava şartları nedeniyle tarifede bulunan planlı bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, Bozcaada'dan saat 07.00'de, Geyikli'den ise saat 08.00'de yapılacak seferlerin iptal edildiği bildirildi.