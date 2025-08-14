Fırtına Uyarısı: Denize Girmek Yasaklandı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), bugünden itibaren Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına uyarısında bulundu. Fırtına nedeniyle Tekirdağ'ın Marmara Denizi'ne kıyısı olan 3 ilçesinde 3 gün, Karadeniz'e kıyısı olan bulunan 1 ilçesinde 2 gün denize girmek yasaklandı.

MGM İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, bugün, cuma ve cumartesi günleri, Batı Karadeniz, Kuzey Ege ve Marmara Denizi'nde fırtına beklendiği bildirildi. Açıklamada, "Batı Karadeniz'de rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, cuma günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Marmara'da rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, cumartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Kuzey Ege'de rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren kuzeyi ile yarın akşam saatlerinden itibaren genelinde kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, cumartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir" denildi.

PLAJLARA KIRMIZI BAYRAK

MGM'nin uyarısının ardından Tekirdağ Valiliği, Marmara Denizi'ne kıyısı olan Marmaraereğlisi, Şarköy ve Süleymanpaşa ilçelerinde 3 gün, Karadeniz'e kıyısı bulunan Saray ilçesinde 2 gün süreyle denize girmenin yasaklandığını açıkladı. Açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünce alınan verilere göre ve kıyısı bulunduğumuz denizlerimizin genel durumu göz önüne alınarak, vatandaşlarımızın can güvenliğinin tehlikeye girmemesi amacı ile Marmaraereğlisi ilçemiz Sultanköy Mahallemizde, Şarköy ve Süleymanpaşa ilçelerimiz genelinde 14-15-16/08/2025 tarihlerinde 3 gün süreli, Saray ilçemiz genelinde ise 14-15/08/2025 tarihlerinde denize girmek yasaklanmıştır" denildi. Denize girmenin yasaklandığı plajlara kırmızı bayrak asıldı.