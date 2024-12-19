Fırtınada Kafesten Kaçan Balığı Eliyle Yakaladı - Son Dakika
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Fırtınada Kafesten Kaçan Balığı Eliyle Yakaladı

Hasan Derici, Hopa'da derede gördüğü balığı eliyle yakalayarak sosyal medyada ilgi odağı oldu.

19.12.2024 23:24
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Fırtınada denizdeki kafesten kaçan balığı derede eliyle yakaladı

ARTVİN - Artvin'in Hopa ilçesinde yaşayan Hasan Derici, derede gördüğü balığı elleriyle yakaladı. O anlar ise arkadaşı tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

Artvin'in Hopa ilçesi açıklarında geçtiğimiz hafta sonu etkili olan fırtına sonrasında bir balık üretim tesisine ait balık kafesleri parçalanmış kaçan somonlar da akıntıyı takip ederek derelere akın etmişti. Binlerce somon balığı akıntıyla birlikte Arhavi'deki Kapisre Deresi ile Hopa'daki Sundura Deresi'ne ulaşırken, bölgede bunu duyan bir çok balıkçı derelere akın etmişti. Bu durumu takip eden İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede incelemelerde bulunmuş, oltayla avlanma haricinde yasa dışı yöntemlerle balık avlayan şahıslara 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu uyarınca idari para cezası uygulamıştı. Tüm bunlardan sonra Hopa ilçesinde Hasan Derici isimli bir vatandaş da hem ceza yememek hem de somonları avlamak için ilginç bir yöntem geliştirdi. Derici'nin gerçekleştirdiği ilginç balık avı, görenleri hem şaşırttı hem de gülümsetti. Derici, derede gördüğü balığı yakalamak için dereye inerek elleriyle yakalamaya denedi. Bunda başarılı olurken, o anlar hem kendini hem arkadaşlarını güldürdü. O anları ise yanında bulunan arkadaşı tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük ilgi gördü. Videoda, Derici'nin sakin bir şekilde dereye eğildiği ve aniden yaptığı hamleyle balığı yakaladığı anlar yer alıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Fırtınada Kafesten Kaçan Balığı Eliyle Yakaladı - Son Dakika

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