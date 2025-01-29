Fişekhane'de Şubat Kültür-Sanat Etkinlikleri - Son Dakika
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Fişekhane'de Şubat Kültür-Sanat Etkinlikleri

Fişekhane, Şubat boyunca tiyatro, konser ve çocuk gösterileriyle sanat dolu bir program sunuyor.

29.01.2025 14:18
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Tiyatro oyunları, konserler, çocuk gösterileri ve müzikallerin düzenlendiği Fişekhane'de, şubat ayı boyunca birbirinden farklı kültür-sanat içerikleriyle özel programlar gerçekleştirilecek.

Fişekhane'den yapılan açıklamaya göre, İran'ın güçlü kadın şairi Furuğ Ferruhzad'ın sahneye taşındığı "Yaralarım Aşktandır" oyunu, 6 Şubat'ta Fişekhane'de tiyatroseverlerle buluşacak.

Sanatçı Ayşegül Aldinç, 13 Şubat'ta gerçekleştireceği konserde, "Alimallah", "O Kız" ve "Durum Leyla" adlı eserlerin de aralarında olduğu bir repertuvarı yorumlayacak.

Kerem Pilavcı'nın kaleme aldığı ve Gülhan Kadim'in performansıyla hayat bulan "Aşk Bize Masal Olur" oyunu 14 Şubat'ta sahnede olacak.

Agatha Christie'nin Pera Palas'ta kaleme aldığı yıldan bugüne, onlarca dile çevrilen ve sinema uyarlamaları yapılan " Doğu Ekspresi'nde Cinayet" eserinin tiyatro oyunu, 19 ve 21 Şubat'ta sahnelenecek.

Eric-Emmanuel Schmitt'in yazıp, Berfin Zenderlioğlu'nun yönettiği "Ziyaretçi", 25 Şubat'ta izlenebilecek.

Semaver Kumpanya ile 7 sezon boyunca kapalı gişe oynayan Moliere'in ünlü eseri "Cimri", 28 Şubat'ta tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

Ayrıca 1 Şubat'ta "Misery", 2 Şubat'ta "Kürk Mantolu Madonna", 7 Şubat'ta "Bana Kimse Ne Olduğunu Anlatmadı" ve "Cambazın Cenazesi", 8 Şubat'ta "Şakşakçılar", 12 Şubat'ta "12 Numaralı Adam", 15 Şubat'ta "Cırcır Böcekleri İtler ve Biz", 18 Şubat'ta "Seyfi Bey", 20 Şubat'ta "Yaşamak Güzel Şey" ve "Üç Eksi Bir", 21 Şubat'ta "Fil Rüyası", 22 Şubat'ta "Müfettişler", 23 Şubat'ta "Kürk Mantolu Madonna", 27 Şubat'ta "1984 Büyük Gözaltı" ve "Güne Bakan Cam Kırıkları", 28 Şubat'ta ise "Hayal Satıcısı" izlenebilecek.

Çocuk etkinlikleri

Çocuk izleyiciler için 2 Şubat'ta "Kırmızı Başlıklı Kız" oyunu sahnelenecek.

Işık oyunları, havada uçuşan sihirler, rengarenk görsel şölenlerle heyecanı hiç bitmeyen sihirli bir kutunun içinde yaşananların aktarıldığı "Odadaki Sihirbaz" oyunu 16 Şubat'ta izleyiciyle buluşacak.

Danslar, özel kostümler, ses ve ışık efektleriyle dikkati çeken "Jingle Bells Yeni Yıl" çocuk müzikali 22 Şubat'ta Fişekhane'de izlenebilecek.

Detaylı bilgi için "www.fisekhane.com/tr/etkinlikler.html" adresi ziyaret edilebilir.

Kaynak: AA

Furuğ Ferruhzad, Ayşegül Aldinç, Kültür Sanat, Güncel, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fişekhane'de Şubat Kültür-Sanat Etkinlikleri - Son Dakika

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