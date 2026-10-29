Fitch, ABD Kongre dağılımının bütçe ve borç limiti riskini artırabileceğini bildirdi - Son Dakika
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Fitch, ABD Kongre dağılımının bütçe ve borç limiti riskini artırabileceğini bildirdi

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Fitch, ABD'de 3 Kasım'da yapılacak ara seçimlerin Kongre'deki dağılıma bağlı olarak bütçe ve borç limiti riskini artırabileceğini bildirdi. Mali baskıların seçim sonucundan bağımsız süreceği ve borç limitine tabi borcun 26 Ekim itibarıyla 40,93 trilyon dolar olduğu bildirildi.

NEW Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'de 3 Kasım'da yapılacak ara seçimlerin ardından Kongre'deki dağılımın bütçe ve borç limiti konusunda anlaşmazlık riskini artırabileceğini ancak mali baskıların seçim sonucundan bağımsız olarak süreceğini bildirdi.

Fitch'ten yapılan açıklamada, ABD'de yaklaşan ara seçimlerin ardından Kongre'nin bir veya her iki kanadının Demokratların kontrolüne geçmesinin, borç limiti ve bütçe ödenekleri konusunda riskli bir politika izlenmesi olasılığını artıracağı belirtildi.

Bunun halihazırda yüksek seviyede olan mali açığa daha fazla baskı getirebileceği vurgulanan açıklamada, "Seçim sonucu ne olursa olsun, ABD'nin mali kredi göstergelerini etkileyen yapısal unsurlar varlığını sürdürecek." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ABD federal hükümetinin bütçe açığının 2026 mali yılında yaklaşık 2 trilyon dolara, bunun Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranının yüzde 6,1'e yükseldiği aktarıldı.

Genel hükümet bütçe açığının GSYH'ye oranının 2026'da yüzde 7,5'e, 2027'de yüzde 7,6'ya yükselmesinin beklendiği kaydedilen açıklamada, bu oranların, "AA" kredi notu kategorisindeki ülkeler arasında en yüksek seviye olacağı ifade edildi.

Açıklamada, mevcut politikaların sürmesi halinde genel hükümet borcunun GSYH'ye oranının 2028 sonunda yüzde 123'e, 2030'da yüzde 129'a ulaşacağının öngörüldüğü belirtildi.

Borç limitine ulaşılmasına 773 milyar dolar kaldı

Mevcut geçici bütçenin süresinin 11 Aralık'ta sona ereceğine işaret edilen açıklamada, bu tarihte hala Cumhuriyetçilerin kontrolünde olacak Kongre'nin bunu uzatmayı kabul edebileceği ve borç limitini artırabileceği veya askıya alabileceği kaydedildi.

Açıklamada, Demokratların Kongre'nin bir veya iki kanadında çoğunluğu elde etmesi halinde ocak ayında başlayacak yeni dönemde bütçe görüşmelerinin zorlaşabileceği ve hükümetin kapanması riskinin artabileceği vurgulandı.

Mevcut Kongre, borç limiti konusunu ele almazsa bu konunun yeni Kongre için büyük bir sınav haline geleceğinin belirtildiği açıklamada, borç limitine 2027'nin ilk çeyreğinde ulaşılabileceği bildirildi.

Açıklamada, 26 Ekim itibarıyla ABD'nin borç limitine tabi borcunun 40,93 trilyon dolar seviyesinde olduğu aktarılarak, bu tutarın mevcut limitin 773 milyar dolar altında olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA
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