Fitch, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Not Görünümünü Pozitife Yükseltti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Fitch, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Not Görünümünü Pozitife Yükseltti

13.02.2026 16:00  Güncelleme: 18:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fitch Ratings, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kredi notu görünümünü stabil'den pozitif'e revize etti. Türkiye'nin kredi notu görünümündeki iyileşme, yerel yönetimlerin finansal profillerini olumlu etkiledi.

(BURSA) - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin uzun vadeli yabancı ve yerel para cinsi kredi notu görünümünü yukarı yönlü revize etti.

Fitch tarafından yapılan açıklamada, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin not görünümünün stabil'den pozitif'e çıkarıldığı, kredi notunun ise "BB-" olarak korunduğu bildirildi.

Kararın Türkiye'nin ülke kredi notu görünümünün kısa süre önce pozitif'e yükseltilmesinin ardından geldiğine dikkat çeken kuruluş, ülke not görünümündeki iyileşmenin yerel yönetimlerin kredi profilleri üzerinde de anlamlı bir etki oluşturduğunu vurguladı. Açıklamada ayrıca yerel ve bölgesel yönetimlere ilişkin derecelendirmelerin normal koşullarda belirli bir takvim çerçevesinde gözden geçirildiği hatırlatıldı. İhraççıların kredi değerliliğinde kayda değer değişiklikler yaşanması halinde planlanan inceleme tarihleri beklenmeden not aksiyonu alınabildiği de ifade edildi.

Kuruluş, Türkiye'nin makroekonomik görünümündeki iyileşmenin belediyelerin finansal profillerini desteklediğini ve bu nedenle takvim dışı bir güncellemenin gerekli görüldüğünü belirtti. Öte yandan Ankara, İzmir, Konya ve Manisa için planlı bir sonraki değerlendirme tarihi 5 Haziran 2026 olarak açıklanırken; Antalya, Bursa, İstanbul, Mersin ve Muğla için bu tarih 12 Haziran 2026 olarak duyuruldu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa'nın kredibilitesi en yüksek kurumlar arasında bulunmasının Bursa'yı yabancı yatırımcılar için daha önemli hale getireceğini belirtti. Sahip olunan kaynakları, etkin ve verimli kullanmayı sürdüreceklerini vurgulan Bozbey, "Ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik koşullara rağmen Bursa'mıza yatırımlarımızı sürdürüyoruz ve vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Öz kaynaklarımızı doğru kullanarak Bursalılara güven veriyoruz. Bundan sonra da uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından tam not olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Fitch Ratings, Kredi Notu, Belediye, Türkiye, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fitch, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Not Görünümünü Pozitife Yükseltti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
37 yıl sonra köylerine geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular 37 yıl sonra köylerine geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular
İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah’ım burası neresi İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah'ım burası neresi
Köyceğiz’de zarar büyük: Böyle bir afet görmedim, yetkililerden yardım bekliyoruz Köyceğiz'de zarar büyük: Böyle bir afet görmedim, yetkililerden yardım bekliyoruz
İki kadının parçalanarak öldürüldüğü dehşet evinde ’beyaz valiz’ detayı İki kadının parçalanarak öldürüldüğü dehşet evinde 'beyaz valiz' detayı
Berlin-Münih treninde sürpriz yolcu, Hillary Clinton toplu taşımayı tercih etti Berlin-Münih treninde sürpriz yolcu, Hillary Clinton toplu taşımayı tercih etti
Kim der ki 56 yaşında Jennifer Lopez genç kızlara taş çıkarttı Kim der ki 56 yaşında? Jennifer Lopez genç kızlara taş çıkarttı

19:02
Okan Buruk’tan ilk 11’de sürpriz tercihler
Okan Buruk'tan ilk 11'de sürpriz tercihler
18:38
Trabzonspor’a Fenerbahçe maçı öncesi yıldız isminden kötü haber
Trabzonspor'a Fenerbahçe maçı öncesi yıldız isminden kötü haber
18:11
CHP’den istifa etti, ilk işi Mansur Yavaş posterini indirmek oldu
CHP'den istifa etti, ilk işi Mansur Yavaş posterini indirmek oldu
17:52
İsrail Başbakanı Netanyahu ’ölüm listesi’nde: Zamanını biz belirleyeceğiz
İsrail Başbakanı Netanyahu 'ölüm listesi'nde: Zamanını biz belirleyeceğiz
17:34
Derbi öncesi flaş karar Sadettin Saran futbolculara duyurdu
Derbi öncesi flaş karar! Sadettin Saran futbolculara duyurdu
16:50
Adı yasak aşk dedikodularına karışan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu disipline sevk edildi
Adı yasak aşk dedikodularına karışan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu disipline sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 19:46:20. #7.11#
SON DAKİKA: Fitch, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Not Görünümünü Pozitife Yükseltti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.