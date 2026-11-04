FKÖ Konseyi, Batı Şeria'da Filistinli çiftçilere yönelik 13 saldırıyı duyurdu - Son Dakika
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FKÖ Konseyi, Batı Şeria'da Filistinli çiftçilere yönelik 13 saldırıyı duyurdu

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FKÖ'ye bağlı Konsey, İsrail ordusu ve İsraillilerin Batı Şeria'da Filistinli çiftçilere 13 saldırı düzenlediğini bildirdi. Saldırılar zeytin ağaçlarını tahrip ediyor, çiftçilerin araziye erişimini kısıtlıyor.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil, Beytüllahim, Ramallah, el-Bire ve Nablus kentlerinde Filistinli çiftçilere ve tarım arazilerine yönelik 13 saldırı düzenlediği bildirildi.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinden yapılan açıklamada, söz konusu saldırıların ateş açma, silahla tehdit etme, çiftçilerin arazilerine ulaşmasını engelleme, zeytin ağaçlarına zarar verme, tarım arazilerini buldozerlerle tahrip etme, ürün ve ekipmanları çalma ile tarım arazilerinde hayvan otlatma şeklinde gerçekleştiği belirtildi.

Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, İsrail ordusunun koruması altında, Surif beldesinin batısındaki Hırbet eş-Şeyh'e bağlı Vad es-Sur bölgesindeki Ayrım Duvarı yakınında, Filistinli el-Guruz ailesine ait 27 zeytin ağacını tahrip etti.

İsrail askerleri, Mesafir Yatta'nın Huvvara bölgesinde ise Filistinli çiftçileri arazilerini terk etmeye zorladı. Eş-Şuyuh beldesinin Tur el-Bedeviye ve Ebu Sakar bölgelerindeki tarım arazilerine giren İsrail askerleri, Filistinlilerin arazilerine ulaşmasını engelledi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler de Huvvara'da zeytin hasadı yapan Filistinlilere saldırdı ve topladıkları mahsulleri çaldı.

El Halil'in kuzeyindeki Beyt Ummer beldesinin Vad eş-Şeyh bölgesinde de İsrail ordusunun koruması altındaki İsrailli işgalciler, Filistinli çiftçilere saldırdı.

Beytüllahim kentinin Teku beldesindeki Sehl el-Bukaa bölgesinde İsrail askerleri, zeytin toplayan Filistinlilere ateş açtı ve arazilerini terk etmeye zorladı.

İsrail ordusu ayrıca el-Ubeyyat bölgesinde, su kuyusu yakınında, Musa, Yusuf ve İsa Ahmed Ali Cibran'a ait zeytin ağaçlarının bulunduğu arazileri buldozerlerle tahrip etti.

Ramallah ve El Bire kentlerinde, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Umm Safa beldesinin Vad ez-Zeytun bölgesindeki zeytinliklere baskın düzenledi. İsrail askerleri ise Kefr Malik'teki tarım arazilerine girerek Filistinlilerin topraklarına ulaşmasını engelledi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Muğayyir ve Ebu Felah köyleri arasındaki Merc Siya Ovası ile Muğayyir beldesinin Sehl bölgesindeki tarım arazilerinde hayvanlarını otlattı.

Burin beldesinde İsrail askerleri, Filistinli çiftçileri arazilerini terk etmeye zorlayarak zeytin hasadını engelledi ve tarım ekipmanlarına el koydu.

Konseyin açıklamasında zeytin hasadına yönelik saldırıların yalnızca tarım faaliyetlerini hedef almakla sınırlı kalmadığı, İsrail askerlerinin bölgedeki varlığı, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin tekrarlanan saldırıları, ağaçların tahrip edilmesi, ürün ve ekipmanlara el konulması yoluyla Filistinlilerin arazilerine erişimine uzun süreli kısıtlamalar getirildiği belirtildi.

Söz konusu saldırıların eş zamanlı ve tekrarlanan şekilde gerçekleşmesinin, İsrail askerlerinin saldırılara doğrudan katılması ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere koruma sağlaması göz önüne alındığında Filistinlilerin tarım faaliyetlerine yönelik sistematik bir baskı yönteminin uygulandığı kaydedildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler El Halil'de bir aracı ateşe verdi

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, El Halil'in Beyt Ummer beldesinde Filistinlilere ait bir aracı ateşe verdi.

Beldede bir traktöre el koyan İsrailliler, Filistinlilerin mahsullerine, ekinlerine ve seralarına zarar verdi.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlatmasının ardından Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik baskın, gözaltı ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA
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