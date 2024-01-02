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FKÖ Üyesi: İsrail'in Hamas liderine suikast düzenlemesi savaş suçu - Son Dakika
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FKÖ Üyesi: İsrail'in Hamas liderine suikast düzenlemesi savaş suçu

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Kurulu Üyesi Vasıl Ebu Yusuf, İsrail'in, Hamas yöneticilerinden Salih el-Aruri'ye suikast düzenlemesinin 'büyük bir savaş suçu ve devlet terörü' olduğunu söyledi. Ebu Yusuf, İsrail'in aşırılığına karşı yaptırım uygulanmadığı müddetçe durmayacağını belirtti.

FKÖ Üyesi: İsrail\'in Hamas liderine suikast düzenlemesi savaş suçu
02.01.2024 - 21:55,
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Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Kurulu Üyesi Vasıl Ebu Yusuf, İsrail'in, Hamas yöneticilerinden Salih el-Aruri'ye suikast düzenlemesinin "büyük bir savaş suçu ve devlet terörü" olduğunu söyledi.

FKÖ yetkilisi Ebu Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aruri'nin öldürüldüğü suikaste tepki gösterdi.

"İsrail'in yaptığı büyük bir savaş suçu ve devlet terörüdür." diyen Ebu Yusuf, "İşgalci İsrail devletinin yaptıkları, kendisini sorumlu tutacak ve işlediği suçlar hakkında soruşturma açacak mekanizmaların bulunmaması ve uluslararası sessizliğin sonucudur." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in aşırılığına karşı yaptırım uygulanmadığı müddetçe durmayacağını belirten Ebu Yusuf, "İsrail, Filistin halkına karşı nerede savaşırsa savaşsın ABD'nin koruması ve ortaklığı sebebiyle hesap vermekten muaf olduğunu düşünüyor." diye konuştu.

İsrail ordu radyosunda yer alan ve ismi açıklanmayan "yabancı kaynaklara" dayandırılan haberlerde, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Hamas ofisine insansız hava aracı ile düzenlenen saldırıda El-Aruri'nin öldürüldüğü belirtilmişti.

Lübnan resmi haber ajansı NNA da saldırıya ilişkin geçtiği haberde, Aruri ile birlikte 6 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

Salih el-Aruri kimdir?

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, 19 Ağustos 1966'da Ramallah'ta doğdu.

İzzeddin el-Kassam Tugaylarının kurulmasına katkıda bulunan el-Aruri, 15 yıl İsrail hapishanelerinde kaldıktan sonra sınır dışı edildi ve Lübnan'da yaşamaya başladı.

El-Aruri, Hamas'ın İsrail ile 11 Ekim 2011'de yaptığı, bir İsrail askeri karşılığında 1027 Filistinli esirin serbest bırakılması anlaşmasının müzakerecileri arasında yer alıyordu.

Kaynak: AA
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Ebu Yusuf, Filistin, İsrail, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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