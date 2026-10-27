Flavio Bolsonaro, kaçma şüphesiyle pasaportunun istendiğini söyleyip teslim edecek - Son Dakika
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Flavio Bolsonaro, kaçma şüphesiyle pasaportunun istendiğini söyleyip teslim edecek

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Senatör Flavio Bolsonaro, kaçma şüphesiyle pasaportunun istendiğini söyleyip teslim edeceğini açıkladı. Kararın ev hapsindeki babası Jair Bolsonaro'nun evinden ayrılırken tebliğ edildiğini ve kardeşi Eduardo'nun 23 Ekim'deki açıklamasının gerekçe gösterildiğini öne sürdü.

Brezilya'da devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunda kaybeden Senatör Flavio Bolsonaro, ülkeden kaçabileceği şüphesiyle bir yargıcın pasaportunu teslim etmesini talep ettiğini iddia etti.

Bolsonaro, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, kararın, darbe girişimi suçlamasıyla hapis cezasına çarptırılan ve ev hapsinde bulunan babası, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun evinden ayrıldığı sırada kendisine tebliğ edildiğini belirtti.

Bolsonaro, Yargıç Alexandre de Moraes'in, kardeşi Eduardo Bolsonaro'nun 23 Ekim'de yaptığı ve seçimlerin kaybedilmesi halinde ülkeden ayrılmayı önerdiği belirtilen açıklamasını gerekçe gösterdiğini öne sürdü.

Kardeşinin sözlerinin kendisine mal edilemeyeceğini savunan Bolsonaro, "Ben böyle bir şey söylemedim. Pasaportumu elimden almak için bu yeterli bir gerekçe mi? Bu adalet mi? Üstelik karar, seçim sonuçlarının açıklandığı pazar gecesi alındı. Pasaportlarımı teslim edeceğim ve beni açıkça sindirmeyi amaçlayan bu hukuksuzluğa karşı kendimi savunacağım. Ancak ne olursa olsun kimse beni susturamayacak." ifadelerini kullandı.

Senatör Bolsonaro, pasaportunu teslim etmesine ilişkin kararın hangi adli soruşturma kapsamında alındığına dair ayrıntı vermedi.

Bolsonaro hakkında iki soruşturma

Brezilya basınında yer alan habere göre Federal Yüksek Mahkeme (STF), Flavio Bolsonaro hakkında, babasının hayatını konu alan "Dark Horse" (Karanlık At) adlı biyografik filmin yasa dışı finansmanıyla ilgili iddialar kapsamında soruşturma yürütüyor.

Brezilya merkezli O Estado de S. Paulo ve O Globo gazeteleri de Bolsonaro'nun, yakın arkadaşı ve avukatı Willer Tomaz ile bağlantılı olduğu öne sürülen başka bir kara para aklama soruşturmasında şüpheli olarak yer aldığını yazdı.

Muhalefeti örgütleme sözü verdi

Bolsonaro, destekçilerine seslenerek yeni yasama döneminin stratejisini belirlemek üzere seçilen senatörlerle bir araya geleceğini söyledi.

Şubat ayında senatörlük görevini kaybedecek olan Bolsonaro, Temsilciler Meclisi ve Senatoyu, Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın görevde olacağı 4 yıl boyunca ülkede yaşanacağını öne sürdüğü olumsuzluklara karşı bir "kale" haline getirmeyi hedeflediğini ifade etti.

Bolsonaro, Lula da Silva'nın adaylığının iptal edilmesi için yargıya başvuracağını vurgulayarak seçim sürecinde siyasi ve ekonomik gücün kötüye kullanıldığını belirtti.

Söz konusu açıklamalar, Bolsonaro'nun seçim gecesi Lula da Silva'nın zaferini tanımayı reddederek oy verme süresinin iki saat uzatılmasını gerekçe gösterip seçimlerin iptalini talep edeceğini açıklamasının ardından geldi.

Brezilya Yüksek Seçim Mahkemesinin (TSE) verilerine göre seçimin ikinci turunda sandıkların yüzde 99,98'i açıldı, Lula da Silva geçerli oyların yüzde 51,78'ini, rakibi Flavio Bolsonaro ise yüzde 48,22'sini almıştı.

Kaynak: AA
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