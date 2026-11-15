Flavio Bolsonaro, kovuşturma endişesiyle ABD'de kalıcı oturum izni için çalışacak - Son Dakika
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Flavio Bolsonaro, kovuşturma endişesiyle ABD'de kalıcı oturum izni için çalışacak

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Flavio Bolsonaro, Brezilya'ya dönmesi halinde siyasi baskı ve kovuşturmayla karşılaşabileceği endişesiyle ABD'de kalıcı oturum izni almayı planladığını söyledi. Bolsonaro, siyasi faaliyetlerini yurt dışından sürdürüp yasal yolla kalıcı oturum için çalışacağını belirtti.

Brezilya'da devlet başkanı seçimlerinde aldığı yenilginin ardından gizlice ABD'ye giden Flavio Bolsonaro, ülkesine dönmesi halinde siyasi baskı ve kovuşturmayla karşı karşıya kalabileceği endişesiyle ABD'de kalıcı oturum izni almayı planladığını belirtti.

Brezilya'da devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu kaybetmesinin ardından ailesiyle ABD'nin Miami kentine kaçan Bolsonaro, The Epoch Times'a verdiği röportajda, Brezilya'daki siyasi faaliyetlerini yurt dışından sürdürmeye devam edeceğini söyledi.

Bolsonaro, ABD'den ülkesini savunabileceğini ve siyasi tabanıyla iletişim kurarak ortak kararlar almayı sürdüreceğini dile getirdi.

ABD halkına ve Başkan Donald Trump'a kendisini ve ailesini kabul ettikleri için teşekkür eden Bolsonaro, ABD'de yasal yollarla kalıcı oturum elde etmek için çalışacağını ve bunu planladığını aktardı.

Bolsonaro, Trump yönetiminin ABD ara seçimlerindeki Cumhuriyetçilerin yenilgisinin ardından yoğun bir gündemi olduğunu düşündüğünü, bu nedenle kendileriyle görüşmek için daha uygun bir zamanı bekleyeceğini kaydetti.

ABD'de bulunduğu süre boyunca sokakta, restoranlarda ve havalimanlarında karşılaştığı Amerikalıların kendisine destek mesajları verdiğini ifade eden Bolsonaro, bu yaklaşımdan güç aldığını anlattı.

Ne olmuştu?

Bolsonaro, seçimlerde Devlet Başkanı Lula da Silva'ya karşı yenilgiye uğramasının ardından ülkesini terk etmişti.

Hakkında yolsuzluk ve kara para aklama soruşturmaları süren Bolsonaro'nun pasaportuna el konulmasına karar verilmiş ancak Bolsonaro'nun bu süre dolmadan Brezilya'dan gizlice bir uçakla ayrıldığı ortaya çıkmıştı.

Bolsonaro'nun önce Arjantin'e gittiği, oradan da Ekvador'a geçtiği yönündeki haberler kamuoyuna yansımıştı.

Lula da Silva, seçimleri kaybeden Senatör Flavio Bolsonaro'nun yurt dışına çıkış yasağına rağmen ülkeyi terk etmesini "utanç verici" olarak nitelendirmişti.

Brezilya basınındaki haberlere göre, Federal Yüksek Mahkeme (STF), Flavio Bolsonaro hakkında, babasının hayatını konu alan "Dark Horse (Karanlık At)" adlı biyografik filmin yasa dışı finansmanına ilişkin iddialar kapsamında soruşturma yürütüyor.

Brezilya merkezli O Estado de S. Paulo ve O Globo gazeteleri de Bolsonaro'nun, yakın arkadaşı ve avukatı Willer Tomaz ile bağlantılı olduğu öne sürülen başka bir kara para aklama soruşturmasında şüpheli olarak yer aldığını yazmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Brezilya'daki seçim sonuçlarını şüpheyle karşıladığını ve Bolsonaro ile ailesinin ABD'ye girişine izin verdiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA
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