Floor Curling Federasyonu Edirne'de yeni hakemler için yetiştirme kursu açacak

Floor Curling Federasyonu Edirne'de yeni hakemler için yetiştirme kursu açacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Floor Curling Federasyonu, Edirne'de yeni hakemlerin yetiştirilmesi için aday hakem kursu düzenleyecek. Başvurular Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne yapılacak, kursun tarihi ve şartları daha sonra duyurulacak.
Türkiye Floor Curling Federasyonu tarafından Edirne'de Floor Curling Aday Hakem Yetiştirme Kursu düzenlenecek.
Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, kentte floor curling branşında görev alacak yeni hakemlerin yetiştirilmesi amacıyla kurs açılması planlanıyor.
Kursa katılmak isteyen adaylar, başvurularını Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne yapabilecek.
Kursun tarihine ve başvuru şartlarına ilişkin ayrıntıların daha sonra duyurulması bekleniyor.
Kaynak: AA
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