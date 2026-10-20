Floor Curling Federasyonu Edirne'de yeni hakemler için yetiştirme kursu açacak

Türkiye Floor Curling Federasyonu tarafından Edirne'de Floor Curling Aday Hakem Yetiştirme Kursu düzenlenecek.

Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, kentte floor curling branşında görev alacak yeni hakemlerin yetiştirilmesi amacıyla kurs açılması planlanıyor.

Kursa katılmak isteyen adaylar, başvurularını Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne yapabilecek.

Kursun tarihine ve başvuru şartlarına ilişkin ayrıntıların daha sonra duyurulması bekleniyor.