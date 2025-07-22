Florida'da Göçmen Hak İhlalleri Raporu - Son Dakika
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Florida'da Göçmen Hak İhlalleri Raporu

22.07.2025 11:09
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HRW, Florida'daki göçmen gözaltı tesislerinde hak ihlalleri ve kötü koşullar tespit etti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), ABD'nin Florida eyaletinde düzensiz göçmenlerin gözaltında tutulduğu 3 tesiste hak ihlalleri yaşandığını ortaya koydu.

HRW'den araştırmacılar, Donald Trump yönetimi tarafından Florida'daki 3 tesise gönderilen düzensiz göçmenlerin gözaltı şartlarına yönelik çalışma yaptı.

Tesislerde tutulan düzensiz göçmenler, onların aileleri, göçmenlik avukatları ve veri analistleriyle mülakatlara dayanan çalışmada, gözaltı şartlarının temel insan haklarının yanı sıra Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesinin (ICE) kendi standartlarını dahi ihlal ettiği belirlendi.

Çalışmada, tesiste çalışan görevlilerin, düzensiz göçmenlere yeterli tıbbi bakım imanı sağlamadığı, onları aşırı kalabalık alanlara yerleştirdiği, kötü muameleye maruz bıraktığı, hukuki ve psikolojik desteğe erişimlerini kısıtladığı tespit edildi.

Psikolojik yardım arayan bazı göçmenlerin cezalandırıldığı ya da hücre hapsine alındığı belirtilen çalışmada, yatılı tedavi sonrası hastanelerden sevk edilen bazı hastaların ise tıbbi takiplerinin yapılmadığı kaydedildi.

Soğuk beton zeminde yatmaya zorlanan göçmenlere bazen gıda kalite standartları altında yemekler verildiği, yaşam alanlarının hijyensiz ve mahremiyetsiz olduğu ifade edildi.

Şeker, astım, böbrek hastalığı ve kronik ağrı gibi rahatsızlıkları olan göçmenlerin reçeteli ilaçlarına ve doktora erişimine kısıtlama getirildiği belirlenen çalışmada, bazı kadın göçmenlerin ise bazen haftalara varan süreler boyu erkeklerin tutulduğu tesislerde beklemek zorunda kaldığı aktarıldı.

Çalışmada, ICE ve yerel hükümetlere, düzensiz göçmenlere gözaltı uygulamasını "son seçenek olarak kullanma" ve alternatif çözümler bulma çağrısı yapılırken, tesislerdeki şartların standartlara uygun hale getirilmesi için çalışanların insan hakları konusunda eğitim alması gerektiği vurgulandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Florida'da Göçmen Hak İhlalleri Raporu - Son Dakika

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