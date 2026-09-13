Fly Jordan uçağı İstanbul'da pistte kaldı, 123 yolcu ve 9 mürettebat tahliye edildi
Ürdün merkezli Fly Jordan'a ait yolcu uçağı, İstanbul Havalimanı'na inişinin ardından sağ arka lastiğinin patlaması nedeniyle taksi yolunda kaldı. İGA ekipleri, 123 yolcu ve 9 kabin memurunu uçaktan tahliye etti.
Ürdün merkezli hava yolu şirketi Fly Jordan'a ait yolcu uçağı, İstanbul Havalimanı'na inişinin ardından lastiğinin patlaması nedeniyle taksi yolunda kaldı.
SAĞ ARKA LASTİĞİ PATLADI
Ürdün'ün başkenti Amman'dan kalkan yolcu uçağı, akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.
Terminale doğru hareket eden yolcu uçağı, sağ arka lastiğinin patlaması sonucu taksi yolunda kaldı.
123 YOLCU VE 9 KABİN MEMURU TAHLİYE EDİLDİ
Pilotun durumu bildirmesi üzerine İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'ya bağlı müdahale ekipleri, 123 yolcu ve 9 kabin memurunu uçaktan tahliye etti.
Uçağın bulunduğu yerden çekilmesi için teknik inceleme ve çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA
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