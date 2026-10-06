Flydubai olayının ardından 1200'ü aşkın uçuş personelinin İsrail'e girdiği ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Flydubai olayının ardından 1200'ü aşkın uçuş personelinin İsrail'e girdiği ortaya çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Meclisi komitesinde, Dubai-Tel Aviv seferini yapan Flydubai uçağındaki olay ele alındı. Komitede yılbaşından bu yana diplomatik ilişkisi olmayan ülkelerden 1200'ü aşkın sivil uçuş ekibi üyesinin İsrail'e girdiği bildirildi; aralarında Suriye, Lübnan ve Umman var.

Dubai- Tel Aviv seferini yapan Flydubai uçağındaki olayın ardından sene başından bu yana Tel Aviv yönetimi ile diplomatik ilişki kurmayan ülkelerden bin 200'ü aşkın uçuş personelinin İsrail'e giriş yaptığı ortaya çıktı.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberinde, İsrail Meclisi Dış İlişkiler ve Savunma Komitesinin bugünkü oturumunda Dubai-Tel Aviv seferini gerçekleştiren Flydubai uçağındaki olayın ele alındığı bildirildi.

Komitede yılbaşından bu yana İsrail ile diplomatik ilişkisi olmayan ülkelerin vatandaşı olan bin 200'ü aşkın sivil uçuş ekibi üyesinin ülkeye giriş yaptığı bildirildi.

İsrail basınına yansıyan haberlerde, söz konusu ülkeler arasında Suriye, Lübnan ve Umman'ın da bulunduğu belirtildi.

Öte yandan Kanal 12, gelecek hafta İsrail Ulaştırma Bakanlığından bir heyet ile İsrailli güvenlik yetkililerinin, BAE ile sivil uçuşların başlatılmasını görüşmek üzere Dubai'ye gideceğini aktardı.

İsrail'in Dubai-Tel Aviv seferini yapan Flydubai uçağındaki yolcu ve mürettebat listesini 2 gün öncesinden aldığı ortaya çıkmıştı. Listede Flydubai uçağını kasten düşürmeye çalıştığı ileri sürülen Umman vatandaşı yardımcı pilotun da olduğu aktarılmıştı.

İsrailli güvenlik kaynakları, ülkeye iniş yapan yabancı havayolu mürettebatını incelemekle sorumlu kurumların Ulaştırma Bakanlığı ve dış istihbarat servisi Mossad olduğunu belirtiyor.

Ayrıca Flydubai'nin İsrail hava sahasını kullanabilmesi için yapılan anlaşma, seferlerde görev yapan tüm pilotların İsrail'le ilişkilerini normalleştiren ülkelerin vatandaşı olmasını şart koşuyor. Umman ise bu ülkeler arasında yer almıyor.

Ulaştırma Bakanı Miri Regev ise, yabancı uçuş ekiplerini kontrol etme sorumluluğunun bakanlığa değil, güvenlik güçlerine ait olduğunu savunmuştu.

Ne olmuştu?

İsrail basını, Dubai'den Tel Aviv'e hareket eden uçağın Ürdün hava sahasında seyrettiği sırada önce genel acil durum kodu olan "7700", ardından uçağın kaçırıldığını ifade eden "7500" kodunu gönderdiğini duyurmuştu.

Kanal 12 televizyonu, olayın yolcu uçağını kullanan 2 pilotun kavga etmesinden kaynaklandığını belirtmiş, uçaktaki yardımcı pilotun kaptan pilotu bıçaklayarak uçağı düşürmeye çalıştığını iddia etmişti.

Umman vatandaşı olduğu öne sürülen yardımcı pilotun, kaptan pilotu defalarca bıçakladığı iddiasına yer verilen haberde, kabin ekibi ve bazı yolcuların kokpite girdikleri ve yardımcı pilota müdahale ettikleri ileri sürülmüştü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, olayda pilotlardan birinin "uçağı düşürme teşebbüsünde bulunduğuna dair işaretlerin olduğunu" iddia ederken, BAE'ye ait hava yolu şirketi Flydubai, Dubai-Tel Aviv seferini yapan uçağın kokpitinde çıkan kavganın sebebinin belirsiz olduğunu bildirmişti.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada BAE'den bir güvenlik ekibinin katılımıyla yürütülen ilk soruşturmada, yardımcı pilotun pilota saldırdığı ve olayda her ikisinin de yaralandığının belirlendiğini bildirmişti.

Pilot ile yardımcı pilotun tedavilerinin tamamlanmasının ardından BAE güvenlik ekibi eşliğinde Abu Dabi'ye gitmek üzere Suudi Arabistan'dan ayrıldıkları kaydedilmişti.

Kaynak: AA
İsrail MeclisiHavacılıkDiplomasiGüvenlikPolitikaTel AvivLübnanSuriyeİsrailUlaşımGüncelDubaiDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul’da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı İstanbul'da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı
Rakibi karşısında yerde kaldı Galatasaraylılar görünce isyan etti Rakibi karşısında yerde kaldı! Galatasaraylılar görünce isyan etti
İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar
Karadeniz’de 2 günde ikinci saldırı Vurulan gemi battı, mürettebattan haber alınamıyor Karadeniz'de 2 günde ikinci saldırı! Vurulan gemi battı, mürettebattan haber alınamıyor
Başakşehir’deki okul saldırısında bir öğrenci hayatını kaybetti Başakşehir'deki okul saldırısında bir öğrenci hayatını kaybetti
İsmail Kartal ismini sildi Fenerbahçe’de 20 milyon Euro’luk ayrılık İsmail Kartal ismini sildi! Fenerbahçe'de 20 milyon Euro'luk ayrılık
20:02
Metin Diyadin ile yollarını ayıran Gençlerbirliği’nde yılın sürprizi: Carlos Tevez
Metin Diyadin ile yollarını ayıran Gençlerbirliği'nde yılın sürprizi: Carlos Tevez
19:20
Rusya’nın Soçi kentinde petrol tankeri vuruldu
Rusya'nın Soçi kentinde petrol tankeri vuruldu
19:12
Emirhan Topçu’nun yedek kulübesinde okey oynadığı anlar ortaya çıktı
Emirhan Topçu'nun yedek kulübesinde okey oynadığı anlar ortaya çıktı
18:49
Fon krizinde adı geçen iş insanı Ali Emre Ballı aracında ölü bulundu
Fon krizinde adı geçen iş insanı Ali Emre Ballı aracında ölü bulundu
18:06
AK Parti, fon krizinde harekete geçti TBMM’ye 10 maddelik kanun teklifi sunulacak
AK Parti, fon krizinde harekete geçti! TBMM'ye 10 maddelik kanun teklifi sunulacak
17:57
Ahmet Nur Çebi’den TFF Başkan adaylığı için açıklama Önce ’’Hayır’’ dedi ama...
Ahmet Nur Çebi'den TFF Başkan adaylığı için açıklama! Önce ''Hayır'' dedi ama...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2026 20:21:06. #7.13#
SON DAKİKA: Flydubai olayının ardından 1200'ü aşkın uçuş personelinin İsrail'e girdiği ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei