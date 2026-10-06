Flydubai olayının ardından 1200'ü aşkın uçuş personelinin İsrail'e girdiği ortaya çıktı

Dubai- Tel Aviv seferini yapan Flydubai uçağındaki olayın ardından sene başından bu yana Tel Aviv yönetimi ile diplomatik ilişki kurmayan ülkelerden bin 200'ü aşkın uçuş personelinin İsrail'e giriş yaptığı ortaya çıktı.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberinde, İsrail Meclisi Dış İlişkiler ve Savunma Komitesinin bugünkü oturumunda Dubai-Tel Aviv seferini gerçekleştiren Flydubai uçağındaki olayın ele alındığı bildirildi.

Komitede yılbaşından bu yana İsrail ile diplomatik ilişkisi olmayan ülkelerin vatandaşı olan bin 200'ü aşkın sivil uçuş ekibi üyesinin ülkeye giriş yaptığı bildirildi.

İsrail basınına yansıyan haberlerde, söz konusu ülkeler arasında Suriye, Lübnan ve Umman'ın da bulunduğu belirtildi.

Öte yandan Kanal 12, gelecek hafta İsrail Ulaştırma Bakanlığından bir heyet ile İsrailli güvenlik yetkililerinin, BAE ile sivil uçuşların başlatılmasını görüşmek üzere Dubai'ye gideceğini aktardı.

İsrail'in Dubai-Tel Aviv seferini yapan Flydubai uçağındaki yolcu ve mürettebat listesini 2 gün öncesinden aldığı ortaya çıkmıştı. Listede Flydubai uçağını kasten düşürmeye çalıştığı ileri sürülen Umman vatandaşı yardımcı pilotun da olduğu aktarılmıştı.

İsrailli güvenlik kaynakları, ülkeye iniş yapan yabancı havayolu mürettebatını incelemekle sorumlu kurumların Ulaştırma Bakanlığı ve dış istihbarat servisi Mossad olduğunu belirtiyor.

Ayrıca Flydubai'nin İsrail hava sahasını kullanabilmesi için yapılan anlaşma, seferlerde görev yapan tüm pilotların İsrail'le ilişkilerini normalleştiren ülkelerin vatandaşı olmasını şart koşuyor. Umman ise bu ülkeler arasında yer almıyor.

Ulaştırma Bakanı Miri Regev ise, yabancı uçuş ekiplerini kontrol etme sorumluluğunun bakanlığa değil, güvenlik güçlerine ait olduğunu savunmuştu.

Ne olmuştu?

İsrail basını, Dubai'den Tel Aviv'e hareket eden uçağın Ürdün hava sahasında seyrettiği sırada önce genel acil durum kodu olan "7700", ardından uçağın kaçırıldığını ifade eden "7500" kodunu gönderdiğini duyurmuştu.

Kanal 12 televizyonu, olayın yolcu uçağını kullanan 2 pilotun kavga etmesinden kaynaklandığını belirtmiş, uçaktaki yardımcı pilotun kaptan pilotu bıçaklayarak uçağı düşürmeye çalıştığını iddia etmişti.

Umman vatandaşı olduğu öne sürülen yardımcı pilotun, kaptan pilotu defalarca bıçakladığı iddiasına yer verilen haberde, kabin ekibi ve bazı yolcuların kokpite girdikleri ve yardımcı pilota müdahale ettikleri ileri sürülmüştü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, olayda pilotlardan birinin "uçağı düşürme teşebbüsünde bulunduğuna dair işaretlerin olduğunu" iddia ederken, BAE'ye ait hava yolu şirketi Flydubai, Dubai-Tel Aviv seferini yapan uçağın kokpitinde çıkan kavganın sebebinin belirsiz olduğunu bildirmişti.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada BAE'den bir güvenlik ekibinin katılımıyla yürütülen ilk soruşturmada, yardımcı pilotun pilota saldırdığı ve olayda her ikisinin de yaralandığının belirlendiğini bildirmişti.

Pilot ile yardımcı pilotun tedavilerinin tamamlanmasının ardından BAE güvenlik ekibi eşliğinde Abu Dabi'ye gitmek üzere Suudi Arabistan'dan ayrıldıkları kaydedilmişti.