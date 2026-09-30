Flydubai uçağı Tebük'e güvenli indi, yaralı iki pilot hastaneye sevk edildi - Son Dakika
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Flydubai uçağı Tebük'e güvenli indi, yaralı iki pilot hastaneye sevk edildi

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Tebük Havalimanı açıklamasına göre Flydubai uçağı yerel saatle 09.45'te güvenli indi; yaralı kaptan pilot ve yardımcı pilot hastaneye sevk edildi. İsrail basını, uçağın Ürdün hava sahasında 7700 ve 7500 kodlarını göndermesinin pilot kavgasından kaynaklandığını öne sürmüştü.

Suudi Arabistan'daki Tebük Havalimanı'na inen Flydubai'ye ait uçakta yaralı olduğu belirlenen kaptan pilot ve yardımcı pilotun hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Tebük Havalimanından yapılan açıklamaya göre, Flydubai'ye ait uçak yerel saatle 09.45'te havalimanına güvenli şekilde indi.

Kaptan pilot ve yardımcı pilotun yaralı olduğunun tespit edildiği belirtilen açıklamada, iki pilotun hastaneye sevk edildiği kaydedildi.

Havalimanından yapılan açıklamada başka ayrıntı verilmedi.

Ne olmuştu?

İsrail basını, Dubai'den Tel Aviv'e hareket eden uçağın Ürdün hava sahasında seyrettiği sırada önce genel acil durum kodu olan "7700" ardından uçak kaçırılmasını ifade eden "7500" kodunu gönderdiğini duyurmuştu.

Kanal 12 televizyonu, olayın yolcu uçağını kullanan iki pilotun kavga etmesinden kaynaklandığını aktarmıştı.

Pilotlardan birinin kavga sırasında bilincini kaybettiği, bu esnada yanlışlıkla acil durum kodu gönderildiği belirtildi.

Pilotlardan birinin intihar etmeye ve uçağı düşürmeye çalıştığı, İsrailli yolcuların da bunu engellemeye çalıştığı iddiasının araştırıldığı da aktarıldı.

Kanal 12'ye konuşan üst düzey İsrailli bir yetkili, Tel Aviv'de olayın terör saldırısı olarak değerlendirildiğini ve "büyük bir felaketin son anda önlendiğini" iddia etmişti.

Umman vatandaşı olduğu öne sürülen yardımcı pilotun kaptan pilotu defalarca bıçakladığı bilgisine yer verilen son haberde, kabin ekibi ve bazı yolcuların kokpit kapısını kırarak içeri girdikleri ve yardımcı pilota müdahale ettikleri ileri sürülmüştü.

Ayrıca kokpite giren yolcular arasında pilotlar olduğu ve uçağın düşmesinin böylelikle önlendiği öne sürülmüştü

Kaynak: AA
HavacılıkGüvenlikOlaylarGüncelUlaşımİsrailÜrdünPilotDünyaSon Dakika

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