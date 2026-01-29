Foça Belediye Meclisi'nde Olağanüstü 'Gdz Elektrik' Toplantısı... Başkan Fıçı, 'Sürecin Takipçisiyiz'

(İZMİR) - Foça Belediyesi, ilçede uzun süredir yaşanan ve özellikle Yenifoça ile Bağarası bölgelerinde yoğunlaşan elektrik kesintilerine çözüm üretmek amacıyla harekete geçti. Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'nın çağrısıyla belediye meclisi olağanüstü gündemle toplandı.

Foça'da yaşanan elektrik kesintilerinin ardından vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, meclis üyelerini olağanüstü toplantıya davet etti. Başkan Fıçı, meclis toplantısı öncesinde İzmir genelinde elektrik dağıtımından sorumlu GDZ Elektrik yetkilileriyle bir görüşme gerçekleştirerek, Foça'daki enerji altyapısında yaşanan sorunları gündeme taşıdı. Görüşmede, belediyenin gerekli desteği vermeye hazır olduğu ve sürecin yakından takip edileceği vurgulandı.

Bu görüşmenin ardından, ilçenin artan enerji ihtiyacını karşılamak ve kesintilerin önüne geçmek amacıyla olağanüstü meclis toplantısı yapıldı. Toplantıda, Yenifoça ve Bağarası'nda yeni trafo alanları oluşturulabilmesi için imar planı değişikliği kararları ele alındı.

"Vatandaşımız gibi ben de mağdur oluyorum"

Başkan Fıçı, "Neredeyse son bir aydır bölgemizde sürekli devam eden elektrik kesintileriyle ilgili olarak, sanki GDZ Elektrik şirketi değil de Foça Belediyesi elektrik dağıtım hizmeti veriyormuş gibi yönetilmeye çalışılan bir algıya bir açıklama yapma gereği doğdu. GDZ Elektrik'le ilgili günde çok sayıda mesaj geliyor bana. Vatandaşlarımızın da olduğu gibi benim de yani tüm Foçalılar bu durumdan zarar görüyor" dedi.

Başkan Fıçı, "GDZ Elektriğin de söylediği üzere, kapasitesine bakılmadan beton direkler üzerine kurulan küçük trafolarla yıllarca enerji ihtiyacı sevk ve idare edilmiş. O kadar çok elektrik kesintisi var ki, GDZ Elektrik çalışanları vatandaşların kendilerine yönelttikleri eleştirileri doğru yönetmek yerine, 'Foça Belediyesi bize yer tahsis etmiyor' diyerek vatandaşları yanlış yönlendiriyorlar. Geçtiğimiz günlerde yaklaşık 90 yaşlarında olan bir vatandaşımız beni arayarak; 'Elektrik kesintisinin sebebi sizmişsiniz. Tedaş'ta çalışan çocuk bana böyle söyledi' demesi üzerine bu bölgeden sorumlu olan GDZ Elektrik Müdürü ile görüşerek İmar Müdürlüğümüz başta olmak üzere belediyemizin bütün birimleriyle görüşerek 3 ay boyunca 2-3 güne sarkan toplantılar yapıldı. İmar planı uygulaması çok önceleri yapılmış bir bölgede yaşıyoruz. Biz göreve geldiğimiz günden itibaren herhangi bir bölgede herhangi bir imar çalışması yapmadık. Dolayısıyla elektrik dağıtım şirketi buradaki yapılaşmayı öngörüyor olmalıydı ki buralara gerekli yatırımı yapabilsin" dedi.

GDZ Elektrik sağlıklı çalışmıyor

Başkan Fıçı, "GDZ'nin 4 tane devam eden kazıları var ve üstleri kapanmamış, bunu yaptıkları yetmiyormuş gibi beşinci, altıncı kazı iznini istiyorlar. Dolayısıyla GDZ Elektrik bölgemizde sağlıklı çalışmıyor. Bunu vatandaşlarımız böyle bilsin. İstanbul'dan atanan yeni bölge müdürlerinin dahil olduğu ve en son yaptığımız görüşmede şöyle bir tabir kullandım. 'Sayın müdürüm, siz İzmir'i bilmezsiniz. İzmir'in kendine özgü deyimleri vardır. Foça Belediyesi'nin asfalyalarını attırmayın' dedim. Asfalya nedir diye sordu. Herkes bilmez ama, bölgemizde sigorta demektir. Bizim sabrımız sonunun sonuna gelmiş durumda" ifadelerini kullandı.

"Bu süreçleri bilmiyorlar"

Başkan Fıçı, konuşmasının devamında "GDZ Elektrik bize trafo yeri ile ilgili olarak 28 Aralık 2025'te müracaat etmiş. Bu kararların yüce meclisin onayına sunulacağını, plan değişikliklerinin komisyonda inceleneceğini, oradan Büyükşehir Belediye Meclisi'ne gideceğini, yine oradaki komisyonlar tarafından incelendikten sonra meclis gündemine tekrar gelip onaylanacağını GDZ artık bugüne kadar yaptığı çalışmalardan biliyor olması lazım. Demek oluyor ki bizim üstüme attıkları bu iftira nedeniyle bilmiyorlar. Bu konuyla ilgili olarak olağanüstü mecliste karar almak istedik. Eğer Şubat ayında karar almış olsaydık, meclis kararlarının yazılması ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne gönderilmesi sürecinde zaman kaybetmemek için yılda üç kez toplayabileceğimiz olağanüstü meclisin ilkini yaşanan elektrik sorunlarının giderilmesi için tüm arkadaşlarımızın onayı ile gerçekleştirdik" diyerek sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.

GDZ Elektrik kaynaklı sorunların çözülmesi için süreci takip edeceklerini belirten Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, "Yarından itibaren biz bu işin takipçisiyiz. Kaldı ki bu linç kampanyasını hiç hak etmediğimiz için insanlar oturdukları yerlerde söylenilenlere inanıyorlar. Çünkü bunu söyleyen kişi GDZ Elektriğin elemanı. Vatandaşlar inanmayıp ne yapacaklar ki? Doğal olarak ona inanıyorlar. Dolayısıyla bu karar İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nden çıktıktan sonra başlayacağız. Öyle atıp tutarak, kısa dönem karı elde etmek için belediyeyi suçlamalarına izin vermeyeceğiz" dedi.

Belediye Meclisi, park ve çocuk bahçesi alanlarının belirli bölümlerinde, bölgenin enerji ihtiyacını karşılayacak küçük ölçekli trafo alanları oluşturulmasına yönelik 1/1000 ölçekli imar planı değişikliklerini oy birliğiyle kabul etti.

Alınan kararlarla birlikte Foça Belediyesi, ilçedeki elektrik kesintilerinin kalıcı olarak çözülmesi ve enerji altyapısının güçlendirilmesi yönünde somut bir adım atmış oldu.