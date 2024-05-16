İzmir Foça Belediyesi İşçileri Maaşlarını Alamadıkları İçin Basın Açıklaması Yaptı

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İzmir'in Foça ilçesinde belediyede çalışan bir grup işçi, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle basın açıklaması yaptı.

Foça Nihat Dirim Barış ve Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen işçiler adına konuşan Genel İş 4 No'lu Sendikası Başkanı Aydın Tekin, belediye şirketi Bağ-Kent çalışanlarına son 3 ayda 10 bin ve 12 bin 500 lira maaş yatırıldığını, kadrolu işçilere de 6 ikramiyenin henüz ödenmediğini söyledi.

Tekin, "Sayın başkanımız bizlerin görüşme taleplerini hiçbir zaman geri çevirmedi. Bu ödemelerin zamanında ve tam olarak yatırılmasını belediye başkanımızdan talep ettik. Ödemelerle ilgili tüm yolları denediğini bizlere iletti. Bizler de kendisine inanmak ve güvenmek istiyoruz." dedi.

Öte yandan eylem öncesi meydana gelerek açıklama yapan Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı da işçilere verdiği sözleri yerine getirmek için mücadele verdiğini belirtti.